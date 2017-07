Congo : Signature d’un accord pour accompagner les PME maritimes

21 Juillet 2017

LIBREVILLE, 21 juillet (Infosplusgabon) - Le président de la Chambre de commerce et consulaire de Pointe-Noire, Didier Sylvestre Mavouezela, et le président de l’Association congolaise du droit maritime (ACODEM), Eric-Dibas-Franck, ont signé jeudi à Pointe-Noire, principal centre économique et industriel du Congo, au sud, un accord de partenariat pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) évoluant dans le secteur maritime à mieux s’épanouir, a annoncé vendredi à Brazzaville la radio publique congolaise.

Grâce au partenariat signé avec l’ACODEM, qui va lui dispenser un soutien technique, la Chambre consulaire se sent mieux outillée à assurer l’accompagnement des entreprises du secteur maritime.

Le partenariat entre la Chambre consulaire de Pointe-Noire et l’Association congolaise du droit maritime a été signé à l’ouverture du colloque international sur le code communautaire de la Marine marchande de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), organisé à l’initiative de l’ACODEM.

Ce partenariat prévoit la tenue d’une permanence à la Chambre consulaire pour à la fois renseigner sur le droit maritime et recueillir les sujets devant le ’’nourrir’’.

A cette action, se greffe l’organisation des formations et conférences. Dans le cadre de cette démarche, l’ACODEM fournira les compétences nécessaires à l’accomplissement de cette mission de promotion du droit maritime. Pour la CCIAM, c’est une nouvelle opportunité de légitimation de son action.

‘’Les formations et conférences prévues épousent parfaitement notre mission qui se décline en un triptyque: informer, former et promouvoir’’, a déclaré son président, Didier Sylvestre Mavouenzela, au terme de la pose des paraphes. Un engagement que la structure dont il tient les rênes a promis d'assumer avec ‘’loyauté’’.

D’ici quelques semaines, les deux entités signataires de l’accord vont s’atteler à l’élaboration d’un plan annuel de travail.

Avec l’ébauche de la maritimisation de l’économie nationale, la Chambre consulaire entend jouer un rôle majeur au bénéfice des entreprises, qui ont des opportunités à capter.

