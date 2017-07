Fin de la visite au Maroc d'une délégation du Parlement européen

20 Juillet 2017

LIBREVILLE, 20 juillet (Infosplusgabon) - Une délégation du Parlement européen, composée, notamment, des eurodéputés Pier Antonio Panzeri et Ayala Sander du Groupe des Socialistes et Démocrates (SD), a terminé, mercredi, une visite de travail de deux jours au Maroc, qui la conduite à Casablanca et à Rabat, et au cours de laquelle, elle a rencontré des députés marocains et des représentants de la société civile.

Dans un communiqué publié à Bruxelles, les députés européens soulignent l'importance de mettre en œuvre un plan d'une régionalisation accompagnée par des investissements, afin de mieux gérer des sujets communs, notamment, la migration, la prévention de la radicalisation et la lutte contre le terrorisme.

Pour les eurodéputés, le Maroc est l'un des principaux partenaires de l'UE au sud de la Méditerranée sur les plans politique, socio-économique, des droits des migrants, sans oublier les aspects de la prévention de la radicalisation et de la sécurité.

Dans ce communiqué, les eurodéputés soulignent que l'objectif de la mission au Maroc était "de poursuivre un dialogue franc et constructif avec le Maroc et de s'accorder sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des réformes constitutionnelles afin de consolider la transition vers une démocratie pleine et durable".

