L’Union européenne appuie le renforcement des capacités des acteurs de l’énergie au Bénin

20 Juillet 2017

LIBREVILLE, 20 juillet (Infosplusgabon) - L'Union européenne appuie le gouvernement béninois pour le renforcement des capacités des acteurs de l'énergie, à travers un programme dénommé : « Renforcement des capacités des acteurs du secteur de l’énergie au Bénin » (Recaseb), lancé ce jeudi à Cotonou.

Ce programme, dont le premier comité de pilotage élargi se réunit ce jour même dans la capitale économique béninoise, vise à accompagner les réformes et améliorer la performance du secteur. Il met à la disposition de l'administration béninoise une assistance technique résidente à long terme totalement intégrée aux structures bénéficiaires, afin d'optimiser le transfert de compétence, la formation continue et l'appropriation des résultats du projet.

Le programme est basé, explique-t-on, sur une approche participative et fait la promotion du « faire-faire » pour le renforcement des capacités des hommes et des femmes qui doivent construire le secteur de l'Energie de demain et préparer la transition énergétique du pays.

Le Recaseb bénéficie d'une subvention de 18 millions d'euros, soit environ 11,8 milliards de F CFA pour une durée de cinq ans. Cette intervention met en œuvre le Programme Indicatif National du 11ème Fonds européen de développement (Fed) pour lequel un montant de 80 millions d'euros a été affecté au secteur de concentration énergie pour la période 2014 - 2020.

Il est prévu, au cours des cinq prochaines années, de nombreuses activités de formation, la réalisation d'études ciblées, ainsi qu'un appui matériel aux bénéficiaires afin de leur donner les moyens de réaliser leur mission dans les meilleures conditions possibles.

L’appui de l’Ue au secteur énergétique béninois avait déjà bénéficié d’un appui à l'Autorité de régulation de l'électricité avec l'octroi d'une subvention de 500 000 euros, la mise en place d'un Système d'information national de l'énergie au Bénin (Sineb) ainsi qu'un appui à la Communauté électrique du Bénin (Ceb- appartenant au Bénin et au Togo) pour l'amélioration de la gestion de projets.

La rencontre du comité de pilotage élargi permettra, rappelle-t-on, de réunir tous les acteurs et principaux bénéficiaires afin de discuter des enjeux du renforcement des capacités, afin de mettre en place une organisation du secteur plus performante, plus transparente et plus attractive pour l'investissement privé.

FIN/INFOSPLUSGABON/SAO/2017

© Copyright Infosplusgabon