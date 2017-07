Les investisseurs internationaux optimistes pour la croissance africaine pour 2022 (Havas Horizons)

20 Juillet 2017

LIBREVILLE, 20 juillet (Infosplusgabon) - Les investisseurs internationaux réaffirment leur optimisme à court et moyen termes et un enthousiasme sans équivoque sur les perspectives économiques du continent africain, a indiqué la 3ème édition d’une étude menée par Havas Horizons sur le financement de la croissance africaine.

L’enquête quantitative et qualitative a porté sur un total de 10 questions adressées à un panel de 55 des plus grandes institutions financières et bancaires (analystes senior, directeurs financiers, directeurs Afrique, présidents de groupe) exerçant une activité en Afrique, au fait des enjeux du continent et contribuant activement à son développement économique, a souligné un communiqué.

Ce panel a été interrogé entre le 14 janvier et le 29 février 2017 par le biais d'un questionnaire dont les interrogations sont, entre autres, les investisseurs sont-ils optimistes quant aux perspectives économiques du continent? Quels pays jugent-ils les plus prometteurs? Quels sont, selon eux, les secteurs-clé en 2017 et à moyen terme? Quid du secteur agricole depuis sa mise en lumière lors de la COP22?

« L’étude montre un réel engouement pour l’Afrique de la part des investisseurs qui maintiennent leur volonté d’y renforcer leurs investissements pour 63% d’entre eux. Certains pays sont jugés plus attractifs que d’autres à l’horizon 2022 », a indiqué le rapport de Havas Horizons, une offre de conseil dédiée aux nouveaux pays émergents de l’agence Havas-Paris et de l’Institut Choiseul.

Les cinq premiers pays qui ont montré le plus de dynamisme pour les investisseurs sont le Kenya, la Côte d’Ivoire, l’Ethiopie, le Nigeria et le Sénégal, alors que les trois secteurs les plus prometteurs sont l’énergie, l’agriculture et les services financiers.

« L’énergie est cette année encore plébiscitée par les investisseurs qui le présentent, pour 73% d’entre eux, comme le secteur le plus porteur pour l’Afrique. L’agriculture, au cœur des enjeux d’avenir du continent, arrive naturellement en 2ème position du classement pour 65% des répondants qui la considèrent comme un secteur plein de promesses », selon le document de Havas Horizons.

Le rapport a affirmé que ce réel engouement pour l’agriculture se concrétise par la volonté des sondés d’investir ou d’y renforcer leurs investissements pour 61% d’entre eux mais le déficit d’infrastructures (69%), l’accès au marché (48%) et l’industrialisation (42%) sont jugés comme des freins au développement de la filière.

Havas Horizons, issue du rapprochement des expertises de l’agence Havas-Paris, leader en communication d’influence en France et de l’institut Choiseul, think tank reconnu sur les questions économiques internationales, propose un conseil en stratégie de développement et en stratégie d’image en phase avec cet environnement socio-économique et politique très spécifique que sont les pays émergents et plus particulièrement le continent africain. L’agence s’appuie sur le réseau mondial du groupe Havas (761 agences) et sa connaissance historique de l’Afrique.

