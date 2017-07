Lancement officiel du Grand Prix mondial Hassan II pour l’eau

20 Juillet 2017

LIBREVILLE, 20 juillet (Infosplusgabon) - Le gouvernement du royaume du Maroc et le Conseil mondial de l’eau (CME) ont lancé officiellement, jeudi, la sixième édition du Grand Prix mondial Hassan II pour l’eau qui récompense l’excellence en termes de "Coopération et solidarité dans les domaines de la gestion et du développement des ressources en eau".

Le thème de ce Grand Prix choisi dans la ligne et la logique de celui des Nations unies "eau et énergie", est "œuvrer pour une plus grande solidarité et inclusion pour assurer la sécurité de l’eau et l’équité climatique".

Le Grand Prix est attribué à un lauréat après la présentation de sa candidature par au moins deux personnes physiques ou morales qui mettront en lumière ses qualités et ses réalisations en rapport avec le thème choisi.

Les contributions du candidat peuvent être d’ordre scientifique, économique, technique, environnemental, social, institutionnel, culturel ou politique.

Les propositions de candidatures aussi bien des personnes physiques que morales doivent être soumises avant le 30 novembre prochain au secrétariat du Prix.

Le jury du Prix, comprenant neuf personnalités des secteurs de l’eau, de la politique et de l’agriculture, est présidé par la ministre marocaine déléguée auprès du ministre de l'Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, chargée de l’Eau, Mme Charafat Afailal El Yedri.

Le Grand Prix mondial Hassan II pour l’eau sera attribué lors de la cérémonie d’ouverture du 8ème Forum mondial de l’eau, prévu du 18 au 23 mars 2018 à Brasilia, au Brésil. Le lauréat recevra la somme de 100 mille dollars américains.

Le Prix, institué en 2003, honore la mémoire de Sa Majesté le Roi Hassan II et sa vision stratégique et éclairée en termes de sécurisation de l’accès à l’eau et de gestion durable des ressources hydriques.

Un comité permanent de huit membres, composé de représentants du royaume du Maroc et de membres du CME, supervise l’organisation et la promotion du Prix.

Le Nigérien Abdou Maman Kane a été désigné lauréat de l’édition 2015 du Grand Prix mondial Hassan II pour l’eau pour la conception d’un procédé technologique de télé-irrigation, rappelle-t-on. (Source Pana).

FIN/INFOSPLUSGABON/LNB/2017

© Copyright Infosplusgabon