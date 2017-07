Congo : Ouverture à Brazzaville des assises nationales du tourisme

18 Juillet 2017

LIBREVILLE, 18 juillet (Infosplusgabon) - Le Premier ministre congolais, Clément Mouamba, a ouvert lundi à Brazzaville, les premières assises du tourisme destinées à démontrer le potentiel de la destination Congo et á attirer des investisseurs nationaux et étrangers.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (Oit), le Jordanien Taleb Rifai, de la Ministre congolaise du Tourisme et des Loisirs, Arlette Soudan-Nonailt, et du Représentant du Pnud au Congo, Anhony Ohemeng-Biamah.

Selon la ministre congolaise du Tourisme, le plan directeur du secteur prescrit six axes stratégiques, notamment la création d’une vision nationale sur les enjeux et les objectifs du tourisme et de l’écotourisme; la mise en place d’un processus consultatif multi-sectoriel et multi-acteurs; le renforcement des capacités nationales institutionnelles et techniques; le positionnement de la ‘’Destination Congo’’ sur le marché international; la mobilisation des partenaires techniques et financiers; la mise en œuvre des mesures et actions d’accompagnement et de soutien.

De son côté, le représentant du Pnud, a affirmé qu’au regard de la vision des Nations unies dans l’Agenda 2030, le tourisme peut être considéré comme un pilier naturel de développement économique du Congo à travers un tourisme durable et équitable qui permettrait aux générations actuelles et futures de bénéficier des retombées positives de ses activités.

Selon lui, tenant compte de la transversalité du secteur, le Congo doit poursuivre les efforts en cours. Il s’agit d’améliorer la qualité des services par des formations professionnelles ciblées et qualifiantes, d’utiliser des outils modernes et performants; d’assurer une meilleure cohérence des mesures interministérielles prises en faveur du tourisme; mettre en valeur le patrimoine environnemental et culturel national et développer des partenariats public-privé. Toutes ces mesures permettront de soutenir la compétitivité de la destination Congo.

Pour Ohemeng-Boamah, la Pnud et l’Omt tiennent à accompagner le Congo dans le développement du secteur, en particulier avec le ministère du Tourisme et des Loisirs. ‘’A ce jour, nous avons pu faire le diagnostic sur le ce secteur, l’élaboration d’une politique de développement durable du tourisme, l’élaboration d’une stratégie et d’un schéma directeur du secteur assortis d’un plan d’actions chiffré’’, a précisé le représentant du Pnud au Congo.

Les premières assises nationales du tourisme prendront fin mardi.

