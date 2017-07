Libye : L'Union européenne disposée à travailler avec Ghassam Salame

17 Juillet 2017

LIBREVILLE, 17 juillet (Infosplusgabon) - L'Union européenne (Ue) a salué, lundi, dans un communiqué, la nomination du diplomate libanais Ghassan Salame comme envoyé de l'Onu en Libye, affirmant sa totale disponibilité à travailler de façon constructive avec lui afin de trouver une solution durable à la crise libyenne.

Les ministres européens des Affaires étrangères, réunis lundi à Bruxelles, ont lié, de façon étroite, dans leurs discussions, la situation politique en Libye au problème de la migration qui menace leurs frontières.

Les ministres ont adopté le principe d'étendre le travail de la Mission civile de l’Union européenne (Eucap) en Libye qui aspire essentiellement à aider les autorités libyennes à gérer les frontières, à mettre en place un système judiciaire développé dans le pays et à renforcer la lutte contre la migration clandestine et le terrorisme.

Les ministres ont exprimé la détermination de l'Union à utiliser tous les moyens et possibilités à sa disposition pour renforcer toutes les activités visant à freiner les vagues de migration vers l'Europe, via la Libye, indiquant que l'Ue est prête à élargir ses sanctions contre les trafiquants d'êtres humains, les passeurs des migrants et toute autre personne dont l'implication dans la violation des droits de l'homme est prouvée.

FIN/INFOSPLUSGABON/LNB/2017

© Copyright Infosplusgabon