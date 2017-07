Cameroun : Un navire de l’armée camerounaise avec 37 personnes à bord a chaviré dimanche

17 Juillet 2017

Cameroun-Divers-Un navire coule avec ses occupants

LIBREVILLE, 17 juillet (Infosplusgabon) - Un navire de l'armée camerounaise, avec à son bord 37 personnes parti de Douala pour Bakassi dans la matinée de dimanche, a chaviré en mer et seuls trois personnes ont pu être secourues, selon un communiqué du ministre de la Défense, Joseph Beti Assomo.

Le communiqué de presse publié dimanche nuit renseigne qu’un bateau logistique du Bataillon d’Intervention Rapide (Bir) de l’armée camerounaise baptisé ‘Le Mundemba’ ayant quitté Douala en partance pour Bakassi pour un ravitaillement, a chaviré au large de Debunsha.

Selon le ministre, les premières informations en sa possession, les circonstances de cet accident ne sont pas encore élucidées mais la mer s’est brusquement agitée, et la salle d’opérations ayant perdu le contact avec le navire a déclenché la procédure d’alerte et les patrouilles maritimes ont été immédiatement mises en route pour les recherches de sauvetage ainsi qu’une patrouille aérienne qui a survolé la zone du dernier contact radio.

« L’hélicoptère a ainsi pu repérer les traces de carburant et a ainsi aiguillé les patrouilleurs maritimes vers les lieux du chavirement, trois personnes ont pu être sauvées mais le bateau semble avoir coulé au fond des eaux. Cette zone est quadrillée et fait l’objet des recherches minutieuses et intenses pour secourir d’éventuels survivants, 34 personnes sont jusqu’à présent portées disparues », souligne le communiqué.

Par ailleurs, le chef de l’Etat Paul Biya a ordonné l’intensification des recherches de même que la mise sur pied d’une cellule de crise au ministère de la Défense pour coordonner les différentes opérations. Une commission d’enquête est également annoncée.

FIN/INFOSPLUSGABON/LNB/2017

© Copyright Infosplusgabon