Afrique : Ecobank récompensé à double titre pour son programme numérique

17 Juillet 2017

LIBREVILLE, 17 juillet (Infosplusgabon) - La principale banque panafricaine Ecobank, a reçu le 6 juillet dernier, le prix de la Meilleure Banque numérique en Afrique et celui de la Meilleure Banque au Ghana lors d'une cérémonie organisée au London Tower, rapporte un communiqué officiel.

Le directeur général du Groupe Ecobank, Ade Ayeyemi a déclaré : «La technologie numérique nous offre l’opportunité d’injecter financièrement quelques millions de dollars de plus dans les systèmes financiers formels et donc d’améliorer des vies en Afrique, de sorte que c’est pour nous une grande fierté d’être ainsi reconnu».

Patrick Akinwuntan, directeur exécutif Groupe, pour le pôle Consumer bank a affirmé : « le fait que l’on puisse ouvrir son compte Ecobank Xpress instantanément et effectuer des transferts et des paiements de factures à travers l’Afrique par le biais de son appli mobile est ce qui rend notre offre unique. Ce prix confirme que nous rendons les transactions bancaires plus faciles et plus accessibles mais également moins onéreux, aujourd’hui plus qu’avant, sur ce continent. »

Dan Sackey, directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest Anglophone du Groupe Ecobank et directeur général de Ecobank Ghana, était heureux d’observer que Ecobank Ghana gagnait ce prix pour la troisième année consécutive. « Au cours des 12 derniers mois, nous avons investi spécialement dans nos services numériques » a-t-il déclaré. « Ce prix est la preuve de nos efforts constants pour offrir à nos clients des solutions bancaires pratiques, pertinentes et fiables à nos clients, année après année ».

Créée à Lomé, au Togo, en 1988, Ecobank Transnational Incorporated (ETI) est la maison mère du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire régional indépendant panafricain. Le Groupe est present dans 36 pays africains. (Source Ecobank).

