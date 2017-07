Afrique : Un prêt de 200 millions de la BAD au Maroc pour financer un programme d’industrialisation

15 Juillet 2017

LIBREVILLE, 15 juillet (Infosplusgabon) - Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé vendredi un prêt de 200 millions de dollars américains pour le financement de la première phase du Programme d’appui à l’accélération de l’industrialisation au Maroc (PAAIM I).

Selon un communiqué officiel, ce programme a pour objectif principal d’accélérer l’industrialisation du Maroc et de consolider les bases d’une croissance durable et partagée.

Améliorer l’environnement des affaires, dynamiser les exportations et soutenir le financement des activités industrielles qui encouragent l’entrepreneuriat féminin et le respect de l’environnement sont également des objectifs de ce programme.

Le PAAIM est en conformité avec deux des cinq grandes priorités de la BAD (dites Top 5), que sont "Industrialiser l’Afrique" et "Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique".

Il vient aussi en soutien au Plan 2014-2020 d’accélération industrielle du Maroc qui vise à accentuer la diversification de l’économie à travers de nouvelles filières et grâce aux Petites et moyennes entreprises (PME) et aux secteurs exportateurs en particulier.

Ce Plan prévoit également d’accroître la part de l’industrie dans le Produit intérieur brut (PIB) de 14 à 23 points et de créer un demi-million d’emplois à l’horizon 2020.

"Ce programme va donner une nouvelle impulsion au mouvement d’industrialisation du Maroc, ce qui permettra au Royaume de renforcer encore plus son intégration dans les chaînes de valeur mondiales", a déclaré le directeur général de la BAD pour l’Afrique du Nord, Mohamed El Azizi, lors du conseil d’administration chargé d’approuver le programme.

Il a souligné que le PAAIM qui aidera à impulser une nouvelle dynamique de croissance, créatrice d’emplois sur l’ensemble du territoire, est la première contribution concrète de la BAD dans la mise en œuvre de l’initiative du G20 "Compact with Africa".

Le Conseil d’administration de la BAD avait approuvé, en mars dernier, le Document de stratégie-pays pour la période 2017-2021, qui expose le contexte et le cadre stratégique de l’action de la BAD au Maroc. Ainsi, elle articulera ses interventions à travers deux objectifs majeurs : promouvoir l’industrialisation verte en misant sur les PME et les secteurs exportateurs et améliorer les conditions de vie des Marocains par l’emploi, en particulier pour les jeunes, les femmes en zone rurale.

Le partenariat entre le royaume du Maroc et le Groupe de la BAD compte actuellement 32 opérations qui totalisent 2,3 milliards d’euros d’engagements dans les secteurs des transports, de l’énergie, de l’eau et assainissement et de l’agriculture. Les infrastructures concentrent à elles seules 84 pour cent du total. (Source Pana).

