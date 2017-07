États-Unis : les relations compliquées entre la presse, Google et Facebook

12 Juillet 2017

Google et Facebook détiennent en effet 60 % du marché de la publicité en ligne, élément clé de la survie des modèles économiques des sites d'information en ligne. C'est entre autre la qualité de l'offre journalistique ainsi que la survie même des médias qui est en jeu.

LIBREVILLE, 12 juillet (Infosplusgabon) – Aux États-Unis, les relations entre les éditeurs de presse et les géants du net Google et Facebook sont compliquées. Plusieurs grands groupes se plaignent du comportement des deux sociétés et notamment de leur mainmise sur les revenus publicitaires.

Ainsi, certains éditeurs de presse envisagent de s'unir pour pouvoir peser plus lourd dans d'éventuelles négociations avec Facebook et Google. Des acteurs du web qui parlent d'ailleurs depuis quelques temps de collaborer avec la presse pour se réinventer, trouver de nouveaux modèles et survivre. (Source Web).

