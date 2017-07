Kenya : Ouverture à Nairobi d’un atelier régional sur la couverture des élections en Afrique

04 Juillet 2017

Afrique-Politique- Couverture des élections

Par Antoine NKOLO LAWSON, de Nairobi

NAIROBI, 4 juillet (Infosplusgabon) - La ville de Nairobi, capitale du Kenya, abrite depuis lundi un atelier régional sur la couverture des élections en Afrique autour du thème « Promouvoir des élections crédibles en Afrique : développer un dialogue collaboratif entre les principales parties prenantes ». Organisé par l’Initiative des médias d’Afrique (AMI) avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Une cinquantaine de journalistes et d’expert en matière électorale venus d’Afrique ont fait le déplacement.

L’Atelier est une opportunité qui associe les pays africains qui se préparent à organiser ( ou ont organisé) des élections dans les dix huit prochains mois. L’exemple des élections organisées récemment en Afrique du Sud a été mis en exergue ce mardi par Mme Kate Bapela, Directrice de la communication et porte-parole de la Commission électorale d’Afrique du Sud.

Le lancement des travaux a été marqué par un Etat des lieux des élections en Afrique francophone et anglophone à travers un historique, les tendances, les réussites, les échecs, les forces et les faiblesses. M Adebayo Olukushi, directeur Afrique et Asie de l’Ouest de IDEA (International institute for democracy and electoral assistance), M. Tidiane Dioh, responsable des programmes médias de l’OIF, et M. Eric Chinje, Président directeur Général de AMI, ont rappelé que « les années 1990 ont permis à la troisième vague de démocratisation d’avoir un impact considérable sur un certain nombre de pays africains en marquant le début d’une culture du multipartisme, de la tenue d’élections crédibles, de la légitimation des partis d’opposition et de l’introduction de la limitation des mandats. Cela a, dans une large mesure, eu un effet stabilisateur sur le Continent, même si l’on ne saurait tout généraliser. Le but de cette séance est de voir les enjeux des élections dans un continent aussi vaste qu' est l’Afrique ».

Dans la foulée, une session de travail réservée aux Présidents de Commissions électorales a permis aux participants et hauts représentant des Commissions électorales de fournir un compte rendu sommaire sur l’Etat de la démocratie en Afrique en rapport avec les élections, de comprendre et évaluer l’écosystème qui structure le processus électoral ; puis dévaluer le rôle et la responsabilité des médias dans le processus électoral, de promouvoir une meilleure compréhension et une bonne interaction entre les commissions électorales et les professionnels des médias. Enfin une réflexion a été étendue sur la définition du cadre de collaboration entre les différents maillons de la chaîne électorale pour s’assurer que les élections sont pertinentes et valables.

Quels sont les outils necessaires pour organiser des élections crédibles et indépendantes ? Le rôle des acteurs nationaux (forces de défense etde sécurité, population, société civile, candidats, partis politiques, gouvernements, institution, médias) et internationaux (bailleurs de fonds, mission d’observation électorales, Organisations internationales, communauté internationale, Etats voisins).

Cet atelier régional prend fin ce mardi 4 juillet.

Rappelons qu'AMI est une Organisation non gouvernementale à vocation panafricaine basée à Nairobi, au Kenya, qui oeuvre dans le renforcement des médias privés et indépendants de l’Afrique afin de promouvoir la gouvernance démocratique, le développement social et la croissance économique.

Elle organise annuellement le Forum des leaders des médias africains (AMLF).

