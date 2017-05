Congo: Les élections législatives et locales fixées au 16 juillet 2017

15 Mai 2017

Congo-Politique-Elections législatives et locales

LIBREVILLE, 15 mai (Infosplusgabon) – Les électeurs congolais sont invites aux urnes le 16 juillet à l’occasion des élections législatives et locales couplées, a annoncé ce lundi la radio publique, citant un décret présidentiel. L'opération de révision des listes électorales a débuté mercredi dernier et prendra fin le 20 mai prochain.

Selon la nouvelle loi électorale amendée récemment par les deux chambres du Parlement congolais, le nombre des députés à l'Assemblée nationale est passé de 139 à 151, tandis que celui des élus locaux (conseillers municipaux et départementaux) est passé de 860 à 1154.

L'opération de révision des listes électorales permettra aux électeurs inscrits d'apporter des corrections sur leurs noms, adresses et identités et donnera également la possibilité aux populations non encore inscrites à ce jour de le faire en vue de leur participation aux scrutins à venir.

Selon le dernier recensement administratif spécial de 2016, le corps électoral congolais est composé de plus de deux millions d'électeurs et a servi de base à l'organisation de l'élection présidentielle de mars 2016.

