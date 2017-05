Afrique : Ecobank récompensée par ses efforts en matière d’innovation client

15 Mai 2017

Afrique-Economie-Innovation dans le secteur bancaire-Ecobank

LIBREVILLE, 15 mai (Infosplusgabon) - Ecobank a remporté deux prix aux Retail Banking Awards à Londres rapporte ce lundi un communiqué de presse parvenu à la rédaction d’Infosplusgabon. La première banque panafricaine s’est vue décerner les trophées Innovation de produit de l’année 2017 et Lancement dans le secteur de la Banque de détail de la même année, à l’occasion d’une cérémonie organisée par Retail Banker International à Londres.

« Au cours de l’année 2016, Ecobank a mis l’accent sur l’amélioration de l’expérience utilisateur de ses clients. Privilégiant aujourd’hui les services bancaires numériques, la banque a lancé une vaste gamme de produits et services numériques novateurs, comme l’appli Ecobank Mobile, Masterpass QR et le Compte EcobankXpress », souligne le communiqué.

M. Patrick Akinwuntan, Directeur Groupe de la Banque de détail à Ecobank, a précisé : « Alors que les technologies en Afrique font évoluer les attentes des clients, les banques doivent s’adapter. Aujourd’hui, Ecobank offre à ses clients une expérience bancaire pleinement intégrée via leur téléphone mobile. Nous croyons à la puissance des technologies numériques et à leur capacité de transformer la vie des gens en Afrique. Se voir remettre, non pas un seul, mais deux prix par l’industrie de la banque de détail montre que nous sommes sur la bonne voie ».

Les Retail Banking Awards rendent hommage aux établissements du secteur de la banque de détail qui ont fait preuve d’excellence au cours de l’année.

Créée à Lomé, au Togo, en 1988, Ecobank Transnational Incorporated (ETI) est la maison mère du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire régional indépendant panafricain. Le Groupe est présent dans 36 pays africains, rappelle-t-on.

FIN/INFOSPLUSGABON/AZR/2017

© Copyright Infosplusgabon