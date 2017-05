AN U-17 Gabon 2017: Le Ghana et la Guinée s'imposent dans le Groupe A

15 Mai 2017

Gabon-Sport-Football-AN U-17

LIBREVILLE, 15 mai (Infosplusgabon) - Les équipes de football du Ghana et de la Guinée ont réussi dimanche leur entrée dans la CAN U-17 2017, qui se joue au Gabon, en s'imposant à Port-Gentil, face, respectivement, au Cameroun (4-0) et au Gabon (5-1) pour le compte de la 1ère journée du groupe A.

Les buts ghanéens ont été inscrits par Eric Ayiah (25e et 64e) et Ibrahim Sulley (32e et 34e).

Pour la Guinée, les buteurs sont Djibril Touré (6e et 70e), Sékou Camara (30e), Elhaji Bah (36e) et Aguibou Camara (45e), alors que Fahd Moubeti a sauvé l'honneur pour le Gabon (69e).

