Congo : Début des opérations de révision extraordinaire des listes électorales

12 Mai 2017

LIBREVILLE, 12 mai (Infosplusgabon) - Les opérations de révision extraordinaire des listes électorales ont débuté mercredi dernier sur toute l'étendue du territoire national congolais en vue de l'organisation cette année des élections législatives, sénatoriales et municipales, a annoncé la radio publique.

Un arrêté du ministère de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, publié vendredi dernier, fixe la période de cette révision du 10 mai au 20 juin prochain dans l'ensemble des circonscriptions électorales disséminées à travers le territoire congolais.

Un autre arrêté du ministre de l'Intérieur fixant le nombre des bureaux d'enregistrement des commissions administratives chargées de la révision extraordinaire de ces listes électorales, ainsi que celui qui nomme les membres des dits bureaux des commissions administratives, ont également été publiés par la même occasion.

Selon la nouvelle loi électorale amendée récemment par les deux chambres du Parlement congolais, le nombre des députés à l'Assemblée nationale est passé de 139 à 161, tandis que celui des élus locaux (conseillers municipaux et départementaux) est passé de 860 à 1154.

Ces opérations de révisions, permettront aux électeurs inscrits sur les listes électorales, d'apporter des corrections sur leurs noms, leurs adresses et leurs identités et donneront également la possibilité aux populations non encore inscrites à ce jour de le faire en vue de leur participation aux scrutins à venir.

Selon les résultats du dernier recensement administratif spécial de 2016, le corps électoral congolais est composé de plus de 2 millions d'électeurs. Il a servi de base à l'organisation de l'élection présidentielle de mars 2016.

FIN/INFOSPLUSGABON/ODE/2017

© Copyright Infosplusgabon