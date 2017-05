L'UE et la Tunisie déterminées à renforcer leur partenariat

12 Mai 2017

LIBREVILLE, 12 mai (Infosplusgabon) - L'Union européenne et la Tunisie sont décidées à renforcer leurs relations de partenariat à travers l'élargissement du dialogue politique, tout en réfléchissant sur les moyens de parvenir à un accord plus fructueux par rapport à la situation actuelle, a-t-on annoncé à l'issue d'une réunion jeudi à Bruxelles dans le cadre du 13ème conseil de partenariat euro-tunisien.

Les responsables européens et tunisiens ont mis l'accent sur les priorités ďavenir relatives à la jeunesse et aux échanges sociaux et culturels entre les deux parties.

Le ministre maltais des Affaires étrangères, George Vella, dont le pays préside la présente session de l'Union européenne, le Commissaire européen chargé de l'élargissement, Johannes Hahn, et le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khameais Jhinaoui, ont exprimé leur satisfaction du niveau de la coopération et de l'entente qui existent entre Bruxelles et Tunis.

Au cours d'une conférence de presse conjointe, les deux responsables européens ont affirmé la détermination de l'UE à poursuivre le soutien aux réformes que le gouvernement tunisien est en train de réaliser et dans le domaine de la transformation économique, ainsi que le renforcement de la sécurité et de la stabilité de la Tunisie.

Pour sa part, le ministre tunisien des Affaires étrangères a fait un exposé sur les progrès enregistrés par son pays dans le domaine de la sécurité, de la stabilité et de la lutte contre le terrorisme.

Il a exprimé sa satisfaction par rapport à l'adhésion de la Tunisie au programme européen sur le développement des secteurs artistiques et intellectuels, indiquant que la Tunisie était le premier pays arabe et nord-africain qui adhère à ce programme.

