France : Le choix d'un bon Premier ministre décisif pour Emmanuel Macron

12 Mai 2017

France-Politique-Passation de Pouvoir

LIBREVILLE, 12 mai (Infosplusgabon) - Ce dimanche aura lieu en France la passation de pouvoirs entre François Hollande et Emmanuel Macron, récemment élu président de la République française le 7 mai dernier.

Le nouveau locataire de Matignon est un mystère qui demeure entier. Emmanuel Macron, dispose de plusieurs options sur la table et tiendra compte évidemment de son objectif de conquérir une majorité à l’Assemblée nationale.

Rarement, sous la Ve République, un choix de premier Premier ministre aura été aussi attendu.

Emmanuel Macron veut faire durer le suspense jusqu'à la passation de pouvoir. Sa décision sera éminemment politique, le prochain hôte de Matignon devant tout à la fois mener la bataille des législatives et incarner le logiciel progressiste et transpartisan que souhaite appliquer le nouveau chef de l'Etat.

Dans cette optique, le nom d'Édouard Philippe, maire Les Républicains du Havre et proche d'Alain Juppé, figure parmi les hypothèses. Peu connu du grand public, il coche trois cases essentielles du cahier des charges macronien: le renouvellement (il n'a que 46 ans), l'appartenance à la droite modérée et la connaissance du terrain politique.

S'étant volontairement retiré dans sa mairie de Bordeaux après sa défaite aux primaires, et ayant refusé de servir de plan B à François Fillon, Alain Juppé reste plébiscité par les Français. Dans un sondage Odoxa pour Franceinfo, 26% des interrogés le placent comme leur favori pour devenir Premier ministre d'Emmanuel Macron.

Alors qu'Alain Juppé a pourtant déjà occupé ce poste de 1995 à 1997, le maire de Bordeaux bénéficie toujours d'une popularité record avec 48% d'opinions positives.

Il devance Bayrou et Le Drian, deux soutiens de poids du président élu et alors même que Juppé avait soutenu François Fillon, certes à minima, pendant la campagne.

Pressenti ces derniers jours, le maire du Havre LR Edouard Philippe n'est choisi que par 10% des interrogés, tandis que le maire socialiste de Lyon Gérard Collomb et Richard Ferrand, deux parmi les plus proches de Macron ne recueillent respectivement que 9 et 10%.

Populaire, Alain Juppé n'est cependant pas le candidat favori des électeurs d'En Marche!, qui sont 26% à lui préférer Jean-Yves Le Drian pour le poste de Premier ministre. Il est également devancé par Bayrou, Xavier Bertrand, et Jean-Louis Borloo. (Avec plusieurs sources).

