Afrique : Le président malien fécilite Emmanuel Macron pour son élection à la présidence française

08 Mai 2017

France-Mali-Politique-Félicitations à Emmanuel Macron

LIBREVILLE, 8 mai (Infosplusgabon) - Le président malien, Ibrahim Boubacar Kéita, a adressé, dimanche soir, un message de félicitations à Emmanuel Macron, pour son élection à la présidence française, a-t-on appris de source officielle.

"Votre brillante élection à la magistrature suprême de la République Française m’offre l’heureuse occasion d’adresser à Votre Excellence au nom du Peuple du Mali, de son Gouvernement et en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations", a dit le président IBK, rappelant les excellents liens de coopération entre la France et le Mali.

