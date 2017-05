France : “Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message” déclare le nouveau président français

08 Mai 2017

France-Politique-Emmanuel Macron élu président de la République

LIBREVILLE, 8 mai (Infosplusgabon) - Candidat du mouvement "En Marche", Emmanuel Macron a été élu dimanche huitième président de la Ve République avec 66,06% des voix selon des résultats quasi définitifs portant sur 99,99% des inscrits, battant largement Marine Le Pen (33,94%).

Une histoire politique inédite sous la Ve République. Emmanuel Macron, inconnu du grand public il y a encore trois ans, a été élu, dimanche 7 mai, président de la République avec 66,06% des voix selon des résultats quasi définitifs portant sur 99,99% des inscrits, battant largement Marine Le Pen (33,94%) lors d'un second tour marqué par une forte abstention (25,38%), jamais atteinte depuis le scrutin présidentiel de 1969. Le candidat d’En marche !, 39 ans, devient ainsi le huitième président de la Ve République avec une victoire très nette sur la candidate du Front national, 48 ans

Il est le plus jeune président de l’histoire de France et un des plus jeunes chefs d’État au plan international. Cet énarque issu de l’inspection générale des Finances (IGF) bat le record de jeunesse détenu par un autre “IGF” issu de l’ENA, Valéry Giscard d’Estaing, élu Président en 1974 à 48 ans, consécutivement au décès de Georges Pompidou et après dix ans de vie politique. Emmanuel Macron, qui a fondé son parti il y a tout juste un an, aidé par une poignée de cadres centristes et socialistes, devra convaincre qu’il pourra gouverner avec une majorité à l’Assemblée nationale, dont on peine, jusqu’ici, à percevoir les contours.

Mauvaise campagne d’entre-deux tours pour Le Pen

Défaite par un mauvais score pas à la hauteur de ses attentes, Marine Le Pen n’atteint pas la barre symbolique des 40 % et paie en partie une mauvaise campagne d’entre-deux tours. Après avoir dominé la première semaine (avec un coup de communication auprès des salariés de l’usine Whirlpool puis le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan), la candidate du Front national a perdu l’avantage en voulant élargir son programme. Le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan l’a poussée à assouplir son projet de sortie de l’euro jusqu’à semer l’incompréhension. Une affaire de plagiat, la désignation d’un successeur auteur de propos négationnistes et un mauvais débat d’entre-deux tours ont achevé de casser la dynamique.

De son côté, Emmanuel Macron a maintenu le cap et n’a fourni que peu de signes d’assouplissement sur les grandes réformes économiques et sociales qu’il prévoit, très contestées au sein de la gauche de la gauche.

“Je défendrai l’Europe”

Dans sa première déclaration, le Président élu a assuré dimanche, depuis son QG de campagne à Paris, qu'il travaillerait à “retisser les liens entre l'Europe et les peuples qui la forment, entre l'Europe et les citoyens”.

“Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message, j'en prends l'engagement devant vous. Je défendrai l'Europe, la communauté de destin que se sont donnée les peuples de notre continent. C'est notre civilisation qui est en jeu”, a expliqué le leader d'En marche ! devant un drapeau européen et un français.(Source Acteurs Publics).

FIN/INFOSPLUSGABON/MIN/2017

© Copyright Infosplusgabon