France : Le second tour de l’élection présidentielle a lieu

07 Mai 2017

LIBREVILLE, 7 mai (Infosplusgabon) – Les Français sont invités à choisir ce dimanche à l’occasion du second tour de l’élection présidentiel leur président ou présidente entre Emmanuel Macron, candidat d’En Marche et Marine Le Pen, présidente du Front national (FN). Le premier est favori des sondages pour accéder à l’Elysée. Selon diverses sources, il aurait une idée de son Premier ministre et dévoilera, s'il est élu, la composition de son gouvernement après la passation de pouvoir.

Ce dimanche, à la mi-journée, le taux de participation est en baisse comparé à celui du second tour de l’élection présidentielle de 2012. Selon le ministère de l’Intérieur français, près de 28,23% des électeurs se sont déplacés aux urnes contre 30,66% à la même heure du scrutin précédent.

Le taux est toutefois quasi stable comparé à celui du premier tour le 23 avril dernier (28,54%).

Le Premier ministre d’Emmanuel Macron "aura une expérience dans le champ politique, les compétences pour diriger une majorité parlementaire et les compétences pour animer un collectif gouvernemental profondément renouvelé où il y aura aussi quelques femmes et hommes d'expérience."

Il mènera en outre la campagne pour les élections législatives de 11 et 18 juin.

"La semaine prochaine, il y aura les investitures pour nos candidats aux législatives, toutes les investitures", a encore précisé Emmanuel Macron. "Il y aura dans la foulée un directeur de campagne".

Au nombre des personnes d'expérience, il a cité le responsable centriste François Bayrou, qui "aura un rôle important, évidemment, (...) dans le projet gouvernemental et politique."

L'ex-présidente du Front national a d'ores et déjà annoncé que le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, avec lequel elle a conclu un accord, dirigerait son gouvernement si elle est élue.

"Les ministres ne proviendront pas tous du Front national", a-t-elle précisé.

