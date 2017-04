Afrique : Les pays s'engagent à intégrer le dividende démographique dans leurs politiques nationales

30 Avril 2017

LIBREVILLE, 30 avril (Infosplusgabon) - Les pays africains ont pris l'engagement d'intégrer le dividende démographique dans leurs politiques nationales liées à l'emploi, selon la déclaration d'Alger qui a sanctionné les travaux de la 2ème session du Comité technique spécialisé sur le développement social, le travail et l’emploi de l’Union africaine.

Les pays participants à cette session, qui a pris fin vendredi soir, ont aussi pris l'engagement de signer et d'approuver l'aspect concernant les droits des personnes âgées en Afrique du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

Le but est de bénéficier rapidement du dividende démographique lié à cette catégorie de la population, indique la déclaration.

Les participants ont, à cet égard, pris l'engagement de soutenir la convention des Nations unies qui protège les droits des personnes du 3ème âge. Les pays participants se sont en outre engagés de poursuivre la coopération avec l'Union africaine concernant la campagne qui lutte contre le mariage des enfants.

Les pays participants ont plaidé pour la coopération avec leurs partenaires comme la Fao et le Pnud afin de faciliter l'élargissement de la protection et de la sécurité sociales aux travailleurs informels dans les zones rurales et l'encouragement du passage de l'économie informelle à celle formelle.

Les travaux de cette session, qui ont débuté le 24 avril, ont été axés sur le thème ''Investir dans l’emploi et la sécurité sociale pour tirer pleinement profit du dividende démographique'' avec la participation de délégations ministérielles et d'experts issus du continent, rappelle-t-on.

