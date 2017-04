RDC : La dépouille d'Etienne Tshisekedi arrivera à Kinshasa le 12 mai

28 Avril 2017

LIBREVILLE, 28 avril (Infosplusgabon) - Le corps d'Etienne Tshisekedi, l'opposant historique congolais, mort à Bruxelles le 1er février 2017, sera rapatrié à Kinshasa le 12 mai, a annoncé à la presse Jean-Marc Kabund-a-Kabund, Secrétaire général de L'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), parti d'opposition fondé par le leader défunt.

Depuis sa mort, la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi est placée dans un funérarium, en attendant, le transfert en République démocratique du Congo (RDC) où le Pouvoir et l'Opposition n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le lieu de sépulture.

Kabund-a-Kabund a précisé que le corps sera inhumé à Limite dans le site du siège de l'UDPS, et qu'il sera exposé au Palais du peuple, appelant le gouvernement et la Monusco à assurer l'ordre et la sécurité durant les obsèques.

Cet arrangement par le pouvoir et l'opposition a été atteint après la nomination de Bruno Tshibala, ex-membre de l'UDPS au poste de Premier ministre en remplacement de Samy Badibanga resté à ce poste durant un peu plus de trois mois. Bruno Tshibala fut durant des décennies le plus proche collaborateur d'Etienne Tshisekedi, rappelle-t-on.

La sécurité reste le défi majeur des obsèques d'Etienne Tshisekedi, l'opposant politique le plus populaire congolais, depuis le régime du défunt Président Mobutu, qui régna 42 ans au Zaire devenu Rd Congo.

Les forces de l'ordre congolaises seront probablement débordées par l'arrivée des foules venant pleurer leur leader depuis l'aéroport, au lieu de recueillement jusqu'à son inhumation.

Kabund-a-Kabund a annoncé qu'Etienne Tshisekedi sera enterré au siège de l'Udps à Limete, mais le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, qui a entamé la construction d'un mausolée au cimetière de la Gombé, au centre-ville de la capitale, reste opposé à l'inhumation dans un quartier d'habitation.

Le transfert du corps de Limeté à Gombé pourrait donner lieu à de scènes d'hystérie collective, et à des affrontements violents entre les forces de l'ordre et les partisans d'Etienne Tshisekedi, sachant que la ville de Kinshasa compte au moins 12 millions d'habitants. On rappelle, à cet égard, qu'Etienne Tshisekedi est de l'ethnie muluba, originaire de la province du Kasai où se déroulent depuis des mois des violences, ayant fait au mois 400 morts, et provoqué le déplacement d'un million de personnes à l'intérieur du pays, selon Ocha (Office de l'Onu en charge des opérations humanitaires).

Ces violences localisées jusqu'à ce jour au Kasai, à l'intérieur du pays, risquent de se répandre à Kinshasa à l'occasion des obsèques du leader décédé, dont le corps demeure à Bruxelles depuis plus de trois mois. (Source Pana).

