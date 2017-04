France : La création d’un Gouvernement provisoire Pied-Noir en exil fait l'objet de toutes les attentions

25 Avril 2017

LIBREVILLE, 25 avril (Infosplusgabon) - A l’occasion d’une conférence de presse organisée à Montpellier le 13 avril, le Gouvernement Provisoire du peuple Pied-Noir en exil, nouvellement créé, avait tenu à souligner les enjeux qui l’anime ainsi que les raisons de la forte mobilisation de ses partisans et amis.

Le Journal Montpellier Infos a fait le compte rendu de cette première déclaration lue par Monsieur Jacques Villard, Ministre des Affaires Etrangères et porte-parole du Gouvernement provisoire en exil non sans souligner dans ses colonnes que « depuis plus de 50 ans maintenant, le Peuple Pied-Noir attend, en vain, son intégration au sein de la Nation française pour laquelle plusieurs de ses générations ont sacrifié volontairement leurs vies en participant, massivement, à tous les conflits mondiaux afin de conserver à notre Mère-Parie, sa liberté et sa souveraineté » (...).

