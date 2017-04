Congo : Ouverture de la 3ème conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures au Congo

25 Avril 2017

Afrique-Congo-Economie-Pétrole

LIBREVILLE, 25 avril (Infosplusgabon) – La capitale du Congo, Brazzaville, abrite depuis lundi la troisième Conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures au Congo (CEHC) sous le patronage du Premier ministre congolais, Clément Mouamba, en présence de plusieurs responsables des sociétés pétrolières installées dans le pays.

Au cours de cette conférence de trois jours, qui se tient sur le thème central: ‘’Industrie pétrolière congolaise, défis et perspectives’’, les participants vont échanger sur les sujets de leurs préoccupations, notamment "en quoi le code pétrolier congolais a bénéficié à toutes les parties prenantes; les incitations en place pour les investisseurs et le cadre juridique et contractuel ainsi que les attentes dans ces domaines".

Selon le ministre congolais des Hydrocarbures, Jean-Marc Thystère Tchicaya, ‘’dans un contexte économique international rude, en particulier pour le secteur dont nous avons la charge, l’industrie pétrolière congolaise fait face à de nombreux défis à relever, heureusement les perspectives sont bonnes et nombreuses’’.

De son côté, le directeur général de Total-Congo, Pierre Jessua, qui a salué l’organisation de cette conférence dont le la pertinence du thème, affiche clairement la volonté du Congo de stimuler l’industrie pétrolière nationale, une initiative importante intervenant dans un environnement économique encore fortement marqué par le bas niveau des cours du pétrole.

‘’Malgré une remontée significative du prix du baril de moins 30 dollars en janvier 2016 à plus de 56 dollars américains en janvier de cette année, 2017 est une année empreinte d’incertitudes pour l’industrie pétrolière et gazière’’, a déclaré Jessua, estimant que ‘’les craintes d’une offre trop abondante continuent de peser sur les prix, en dépit de la solidarité de l’engagement de l’Opep à limiter la production’’.

La production pétrolière du Congo devrait augmenter à 300.000 barils par jour en 2018 contre environ 250 000 barils par jour en 2016, selon le ministre congolais des Hydrocarbures. (Source Pana).





FIN/INFOSPLUSGABON/ZER/2017

© Copyright Infosplusgabon