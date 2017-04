France : Vers une recomposition totale de vie politique française

24 Avril 2017

LIBREVILLE, 24 avril (Infosplusgabon) – En France, l’heure est au ralliement et aux consignes de vote pour le second tour de l’élection Présidentielle. Ils étaient les favoris des sondages : Emmanuel Macron et Marine Le Pen se partageront les affiches pour le second tour fixé au 11 mai prochain. Fin de parcours par contre pour la droite et la gauche traditionnelles qui faisaient la « musique » depuis plus de 30 ans. Les réserves de voix devraient en parti faire la différence lors du second tours pour départager le candidat d'En Marche et celui du Front national.

Emmanuel Macron devrait profiter de sa position de rempart contre le FN et de l’appel de la droite à voter pour lui. Marine Le Pen, elle, a peu de réserves de voix. Emmanuel Macron, arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle dimanche avec 24 % des voix, selon les estimations d'Elabe disponibles à 20 h 30, affrontera au second tour Marine Le Pen, qui en a obtenu 21,8 %. Ce duel, où le candidat d'En marche part largement favori, tourne une page de la vie politique puisque les deux finalistes ont éliminé les deux partis majeurs de la Ve République, la droite des Républicains et la gauche du Parti socialiste.

Le candidat d'En Marche sait qu’il trouve face à lui une machine politique rodée au combat électoral, prête à user de raccourcis percutants et d’amalgames populistes. Pour Macron, avec son pedigree de techno brillant mais pas vraiment coutumier des joutes verbales, le match pourrait être éprouvant. D’où son obsession de décrocher le maillot jaune à l’issue du premier tour en creusant l’écart autant que possible. Et de s’imposer comme le vote utile de droite et de gauche pour le second tour. C’est chose faite : dès son score annoncé dimanche soir (23,9 % des voix), il a engrangé le double soutien du Premier ministre, Bernard Cazeneuve, et de son adversaire de premier tour François Fillon. Selon les estimations Ipsos publiées dimanche en fin de soirée, 48 % de l’électorat LR, 62% de celui de Mélenchon et 79% de celui de Hamon devraient se reporter sur lui. De quoi aborder plus sereinement l’échéance du 7 mai.

Sur le fond, Macron a balisé le terrain, saisissant toutes les occasions de mettre en exergue ses divergences profondes avec la tête de pont de l’extrême droite - sans jamais la nommer, présentant la candidature Le Pen comme le parfait négatif de la sienne. Quand, éclaboussés par les affaires, Le Pen et Fillon réclament une «trêve judiciaire», Macron ne rate pas non plus l’occasion de se démarquer : «Je n’y suis pas favorable. Je suis pour la tolérance zéro, mais pour tout le monde.»

Pour Marine Le Pen, la partie s’annonce très difficile. Certes, son résultat en voix est le meilleur jamais enregistré par le Front national. Pour la présidente du FN, l’épreuve de vérité commence ce lundi. La candidate a moins de deux semaines pour augmenter son électorat de premier tour et construire une offre majoritaire face à un adversaire plus consensuel. En dépit des appels de la quasi-totalité des leaders de la droite à voter Macron, elle espère attirer à elle une partie des électeurs de Fillon. Sans parler des 4,8 % de Nicolas Dupont-Aignan. Mais Marine Le Pen pourrait aussi être tentée de s’adresser à l’électorat de Jean-Luc Mélenchon. (Avec plusieurs sources)

