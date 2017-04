Libye : Les revenus pétroliers du pays ont baissé à 4,8 milliards en 2016

24 Avril 2017

LIBREVILLE, 24 avril (Infosplusgabon) – Le gouverneur de la Banque centrale de Libye (BCL) à Tripoli, Seddigh al-Kebir, a indiqué que l'économie libyenne a été affectée négativement par le rythme rapide de la production pétrolière, le niveau des exportations et les niveaux de prix, soulignant la baisse des revenus pétroliers qui sont passés de 53 milliards de dollars en 2012 à 4,8 milliards de dollars en 2016, soit une baisse de 91 %.

Au cours d'une conférence de presse tenue dimanche à Tripoli, M. al-Kebir a ajouté que "cette situation se reflète dans la baisse du financement pour les recettes générales du budget, qui est passé de 70 milliards de dinars à 8,6 milliards de dinars, ce qui a eu un impact négatif sur le pouvoir d'achat du dinar et sur le marché parallèle".

Il a noté "une baisse continue des taux de revenu national, en particulier au cours des quatre dernières années, de 2013 à 2016, à la suite de la fermeture arbitraire de la production de pétrole et à l'exportation, tout comme les pertes ont dépassé 160 milliards de dollars, et se reflètent négativement sur les réserves de change, et la baisse de la valeur du dinar ainsi que l'augmentation de la valeur de devises sur le marché parallèle".

"L'augmentation constante et illogique des dépenses publiques de type consommation, en particulier les salaires, a atteint plus de 60% du budget total", une situation sans précédent dans le monde sauf en Libye.

Cette situation se poursuit, a-t-il dit, alors que "le budget de développement représente une proportion de 51% du budget total pour l'année 2010, à ajouter l'augmentation du grand nombre des départs à l'étranger dans divers domaines sans un réel besoin d'eux, et sans normes certifiées en leur attribuant, ni un intérêt national sauf la poursuite des dépenses sur eux dans ce chaos et le gaspillage des deniers publics". (Source Pana).

