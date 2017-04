Congo : Conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures du 24 au 26 avril

22 Avril 2017

LIBREVILLE, 22 avril (Infosplusgabon) - La capitale congolaise, Brazzaville, va abriter, du 24 au 26 avril, la Conférence internationale et l'exposition sur les hydrocarbures au Congo (CIEHC-3) en vue de la mise en œuvre du nouveau code des hydrocarbures du pays, selon le ministère des Hydrocarbures.

Selon le ministre congolais des hydrocarbures, Jean-Marc Thystère Thicaya, cette conférence sera une importante occasion de découverte du savoir-faire des entreprises au travers des différents stands.

La conférence sera organisée par son département ministériel, en association avec AME Trade Ltd et s’inscrit dans le cadre d’un certain nombre d’évolutions majeures qui prennent actuellement place dans le secteur pétrolier et gazier du pays,

Il s’agit, notamment, de la mise en œuvre du nouveau code des hydrocarbures du Congo; des résultats du dernier appel d’offres du pays; du lancement d’un nouvel appel d’offres; et de la mise en production de projets Moho Nord.

La CIEHC s’impose comme principal événement portant sur le pétrole et gaz en Afrique centrale et un rendez-vous majeur au cours duquel, d’autres pays de la sous-région exposeront également sur le domaine minier.

M. Thystère Thicaya a appelé à la participation effective à la CIEHC-3, indiquant qu’elle permettra d’accéder à des informations pertinentes sur ce secteur: le nouveau code des hydrocarbures promulgué le 12 octobre 2016 ; les résultats de la promotion 2016-2017 du domaine minier durant laquelle huit blocs de l’offshore profond et très profond puis cinq du bassin de la cuvette ont été mis sur le marché.

La production pétrolière du Congo devrait augmenter à 300.000 barils par jour en 2018 contre environ 250 000 barils par jour en 2016.

Le pays a mis actuellement en jeu huit blocs de l’offshore profond et ultra profond du bassin côtier et cinq blocs on shore dans le bassin de la Cuvette congolaise, au nord du pays.

Un appel d’offres totalement transparent a été lancé et les résultats devraient tomber d’ici la fin de ce mois.

La mise en jeu de nouveaux blocs dans l’offshore peu profond et dans les zones on shore du bassin côtier devrait être lancée cette année. Le nouveau programme sera axé sur le pré-sel et le post-sel de l’offshore peu profond.

La conférence de 2014 avait regroupé près de mille participants, 36 intervenants et plus 50 exposants venus de 25 pays, rappelle-t-on. (Source Pana)

