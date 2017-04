Danemark : Copenhague va abriter le Forum annuel africain sur l’énergie

21 Avril 2017

Afrique-Economie-Energie-Forum de Copenhague

LIBREVILLE, 21 avril (Infosplusgabon) - Neuf ministères africains participeront au Forum annuel africain sur l’énergie qui se tiendra à Copenhague du 7 au 9 juin 2017, au Bella Center. Les organisateurs notent déjà la participation du Dr Matusila Malungeni, ministre de l’énergie et des ressources hydrauliques de la République démocratique du Congo (RDC), mais également de ceux des ministres de la République démocratique du Congo (RDC), du Botswana, du Burkina Faso, de l’Éthiopie, du Gabon, de Madagascar, du Maroc, du Rwanda et du Zimbabwe.

Selon un communiqué officiel, Copenhague se prépare à accueillir 2 000 décideurs issus du secteur de l’énergie africain. L’AEF est un point de rencontre annuel dans le cadre duquel les décideurs du secteur de l’énergie africain peuvent explorer les possibilités d’investissement, former des partenariats et signer des accords.

Dans l’optique de fournir une plateforme pour les futurs dirigeants du secteur de l’énergie, l’initiative EnergyNet Student Engagement Initiative (ESEI) participera de nouveau au forum africain sur l’énergie cette année et permettra aux meilleurs étudiants africains dans les domaines du droit, des finances et de l’ingénierie de rencontrer les dirigeants du secteur et d’étudier les possibilités d’emploi futures.

Le programme parraine 63 étudiants africains à ce jour et travaille en étroite collaboration avec les universités et les partenaires Aggreko et Norton Rose Fulbright afin de proposer des ateliers de formation sur place et des possibilités de rencontre avec les ministres africains de l’énergie.





L’énergie hors réseau abordée dans le cadre du forum africain sur l’énergie

« Le forum africain sur l’énergie se concentre principalement sur les projets de grande envergure et soutient le secteur public et le secteur privé pour développer des projets raccordés au réseau. Toutefois, étant donné que 600 millions de personnes sont dépourvues d’un accès à l’énergie de base en Afrique, les investisseurs envisagent la production d’énergie hors réseau pour les zones non desservies par les réseaux nationaux tenus pour acquis dans les pays en développement », a commenté Simon Gosling, directeur général d’EnergyNet.

Pour répondre à cette demande, le forum africain de l’énergie 2017 verra le retour du « village hors réseau » à titre de destination et de centre d’échanges pour l’accès à l’énergie hors réseau. La région comprendra des stands d’exposition destinés aux principales entreprises hors réseau, des opportunités de réseautage et des tables rondes portant sur l’ordre du jour de l’énergie hors réseau, des ateliers de démonstration et des séminaires présentant les solutions, les services et l’expertise propres à l’énergie hors réseau.

FIN/INFOSPLUSGABON/LKH/GABON2017

© Copyright Infosplusgabon