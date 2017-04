France : Attaque sur les Champs Elysées: Le gouvernement provisoire du peuple Pied-Noir en exil réagit

21 Avril 2017

France-Divers-Terrorisme-Attaque sur les Champs-Elysées

Par Antoine LAWSON

LIBREVILLE, 21 avril (Infosplusgabon) – Alors que les principaux candidats à l’élection présidentielle française de dimanche défilaient jeudi soir sur France 2 à l’occasion du dernier débat organisé par la chaîne de télévision française, la ville de Paris avait été secouée par une fusillade sur les Champs-Elysées, au cours de laquelle un policier a été tué, deux autres blessés et l’agresseur abattu. Le gouvernement provisoire du Peuple Pied-Noir en exil a réagi.

L’attaque perpétrée en soirée fait la « une » ce vendredi dans la plupart des journaux en France qui la qualifient de catastrophe. L’attentat visait clairement la démocratie, à deux jours de l’élection présidentielle. Dans l’Hérault, l’événement n’est pas passé inaperçu au sein du Peuple Pied-Noir, en alerte et mobilisé au cours de ces derniers mois au sein d’un Gouvernement provisoire Pied-Noir. Pour ce peuple à la recherche de son honneur bafoué, le souvenir d’Albert Camus lui revient.

Réagissant également à cette situation, Jean-Marie Montalie, du Journal Le Parisien déclare : “les policiers sont des cibles. Comme les militaires. Comme les curés. Comme les juifs. Comme les dessinateurs, les journalistes (..) les enfants sur la promenade des Anglais, les femmes aux terrasses et les jeunes aux concerts”.

Pour le gouvernement Provisoire du peuple Pied-noir en exil, « la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison ». Et l'exemple d'Albert Camus, Prix Nobel Pied-Noir de la Paix, le Gouvernement Provisoire ne cesse de déclarer qu'il est un farouche et infatigable partisan de la Paix.

« A l'occasion de ce nouvel et terrible attentat qui frappe la France, il tient à manifester sa solidarité totale avec le Peuple français, comme le fera certainement l'ensemble des peuples francophones. Il présente ses sincères condoléances aux familles des membres des forces de l'ordre, morts ou blessés, dans l'exercice de leurs fonctions au service de la défense nationale. », précise un communiqué dont la rédaction d’Infosplusgabon a reçu une copie.

« Le Gouvernement Provisoire Pied-Noir en Exil, a, au cours de ses deux premières déclarations affirmé qu'il se mobilisait contre ce cancer qu'est Daesh dont la seule façon de s'exprimer est de frapper des innocents au cours d'attentats dont la lâcheté prouve qu'ils sont inspirés par la haine la plus aveugle », poursuit le communiqué.

Daesh ne doit pas être présenté comme un Etat Islamique. C’est une grossière erreur !

Le Peuple Pied-Noir a vécu de nombreuses années sous la menace quotidienne de ce genre de guérilla urbaine que rien ne peut enrayer de façon durable. Il sait que son expertise et sa détermination en font une cible privilégiée pour les terroristes de Daesh.

Ce sachant, il a monté une cellule de renseignements et de médiation qu'il met au service de l'ensemble des Peuples de la Terre qui veulent établir la Paix, la Solidarité et la Fraternité contre un obscurantisme qui ne cessera de se manifester si les Peuples du Monde ne se coalisent pas pour l'éradiquer.

Le Peuple Pied-Noir qui a longtemps vécu au milieu de l'Islam proclame que cette religion tolérante n'a rien de commun avec les horreurs pratiquées par Daesh que l'on ne doit pas présenter comme un Etat Islamique. Après cette fusillade inattendue, les réactions sont venues de partout. Le président François Hollande s’est exprimée juste après l'incident depuis l’Elysée pour condamner cet acte ignoble (...).

FIN/INFOSPLUSGABON/MLN/2017

© Copyright Infosplusgabon