Afrique : L’utilisation de drones peut stimuler le développement de l’agriculture en Afrique, selon des experts

19 Avril 2017

LIBREVILLE, 19 avril (Infosplusgabon) - Des experts en provenance du Royaume-Uni, du Nigeria, du Kenya, du Malawi, de l’Ethiopie et du Zimbabwe ont soutenu la thèse selon laquelle l’utilisation des outils de télédétection peut aider les agriculteurs en Afrique subsaharienne à une meilleure rationalisation de leurs terres.

Selon, un communiqué, ces chercheurs ont défendu la thèse de l’utilisation des outils de télédétection tels que les drones et les satellites au cours d’un atelier de deux jours organisé par l’université d’Edimbourg à Nairobi, au Kenya.

Pour ces experts, ces outils peuvent fournir des informations pertinentes aux agriculteurs sur le rendement des récoltes, l’émission de gaz à effet de serre, le pâturage et le niveau d’irrigation.

Ils ont relevé que ces nouvelles technologies peuvent aider à une meilleure adéquation du système agricole avec les ressources naturelles disponibles.

Parmi les avantages de l’utilisation de la télédétection, les experts ont identifié le gain de temps dans la collecte de données, la réduction de l’émission de gaz à effet de serre par kilogramme d’aliments produits et une vue d’ensemble des zones topographiques.

Le directeur de l’Académie mondiale d’agriculture et de sécurité alimentaire de l’université d’Edimbourg, le Pr. Geoff Simm a souligné que l’Afrique subsaharienne fait face à des défis pressants pour nourrir durablement une population de plus en plus croissante dans les prochaines décennies.

"Notre atelier qui a identifié des recherches régionales et des manifestations de besoins, a renforcé des partenariats existants et en a suscité de nouveaux pour aider à faire face à ces défis", a-t-il noté.

L’atelier avait pour objectif d’identifier l’écart dans la connaissance et les barrières qui pourraient affecter la mise en œuvre de la télédétection dans l’agriculture. Des jalons de collaboration ont été posés pour se pencher sur les questions de recherche soulevées au cours dudit atelier.

