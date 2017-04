France : La deuxième déclaration officielle du Gouvernement Provisoire du Peuple Pied-Noir en Exil

18 Avril 2017

LIBREVILLE, 18 avril (Infosplusgabon) – Evènement majeur, unique dans l’histoire de la France Territoriale : une communauté française va essayer de se onstruire un devenir en tant que peuple alors qu’elle était condamnée à disparaître en tant que communauté. Il ne s’agit pas de cesser d’ ne pas aimer la France mais de se donner les moyens de résister à un désastre annoncé. La deuxième déclaration officielle du peuple Pied-Noir a été lue le jeudi 13 avril à Montpellier par Jacques Villard, Ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement provisoire. Voici la video publée sur youtube.com via le lien : https://www.youtube.com/watch?v=QbdXm2DYi50&feature=youtu.be

C’est avec une détermination rarissime que le gouvernement provisoire du peuple Pied-Noir en exil a officiellement lu le 13 avril à Montpellier, sa deuxième déclaration officielle devant la presse exhortant le droit international des peuples à disposer d’eux mêmes. M. Jacques Villard, porte-parole du gouvernement provisoire du peuple Pied-Noir en exil, s’est longuement appesanti sur ce que fut le 1er novembre 1954, lorsqu’une organisation indépendantiste, appuyée par un certain nombre de pays du sud de la Méditerranée a déclaré la guerre à la France, qui gérait en Algérie 15 départements de plein droit, reconnus par la communauté internationale.

« Nous sommes sereins et déterminés. Nous ne sommes pas des délateurs ou des hommes du passé. Nous détenons, en nous, une mission. Nous allons l’accomplir non par l’épée, mais par le verbe », a déclaré M. Jacques Villard, Ministre des Affaires étrangères.

Les Pieds-Noirs ont su verser largement leur sang lors des deux conflits mondiaux pour préserver la liberté et la souveraineté de la France, y compris pendant les Guerres d’Indochine et d’Algérie. Ils ont également su surmonter les spoliations, les suicides, les assassinats, les enlèvements, les emprisonnements illégaux, les disparitions en mer, les faillites, la calomnie la destruction systématique de leurs biens mobiliers et immobiliers. Il est important de reconnaître qu’ils ont su participer largement au renouveau économique de nombreuses régions.

