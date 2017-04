Cameroun : Les médecins camerounais annoncent une série de grèves générales dès lundi prochain

10 Avril 2017

Cameroun-Santé-Grève des medécins

LIBREVILLE, 10 avril (Infosplusgabon) - Le Syndicat des médecins du Cameroun (SYMEC) a annoncé dans un communiqué publié samedi une série de grèves générales du 17 au 19 avril, du 15 au 17 mai, puis du 12 au 14 juin prochains, avec une présence effective sur leurs lieux de service, si leurs revendications ne sont pas prises en compte par le gouvernement.

Selon le Dr. Pierre Bassong, le SYMEC dénonce "l’attitude dilatoire et le mépris du gouvernement qui au lieu de regarder en face les revendications des médecins préfère pratiquer la politique de l’autruche, doublée de diversion".

Leurs revendications intègrent la mise en place dans un délai court d'une assurance maladie de base à couverture universelle (sans catégorie et sans rabais) pour améliorer l'offre en soins et permettre l'accès aux soins à tous les Camerounais de toutes couches sociales.

Il s’agit, également, de la revalorisation salariale des médecins du sous-secteur privé sous forme de primes mensuelles ainsi que de la hausse l'âge du départ à la retraite des médecins de 55 à 65 ans.

Il en est de même de l’urgence d'une suspension pure et simple des affectations des médecins sans salaire ainsi que la mise en place d'une procédure de traitement accélérée des dossiers d'intégration des médecins.

Durant ces grèves annoncées, les rendez-vous et les consultations externes seront tous annulés, les actes radiologiques et les examens de laboratoires suspendus, selon le SYMEC.

Par contre, seules seront prises en charge les interventions chirurgicales électives, notamment les césariennes, et les malades hospitalisés auront droit au suivi habituel et les services de garde et d’astreinte seront maintenus, indique le syndicat. (Source pana).

FIN/INFOSPLUSGABON/MIN/2017

© Copyright Infosplusgabon