France : L’absence d’une intégration au sein de la nation française cristallise bien de frustrations au sein du peuple Pied-noir

09 Avril 2017

France-Droits de l’Homme-Gouvernement provisoire du peuple Pied-noir en exil

LIBREVILLE, 9 avril (Infosplusgabon) – Le département communication du gouvernement Provisoire Pied-Noir en exil, a annoncé dimanche l’organisation à Montpellier, le jeudi 13 avril 2017, à 17 heures, de sa première conférence de presse dans le cadre du Novotel de la même ville.

En effet, depuis quelques semaines, des milliers de sympathisants et des personnes acquis à cette noble cause de reconnaissance des droits du peuple Pied-noir, mais également concernés par ce vaste mouvement de mobilisation pour témoigner leur attachement à une cause juste, ont témoigné de leur attachement et de leur volonté d’être acteurs dans ce qu’il faille considérer comme un mouvement de prise de conscience historique mais également la convergence d’actions pour écrite une belle histoire nécessaire pour le destin de tous.

En effet, depuis plus de 50 ans maintenant, le Peuple Pied-Noir attend, en vain, son intégration au sein de la Nation française pour laquelle plusieurs de ses générations ont sacrifié volontairement leurs vies en participant, massivement, à tous les conflits mondiaux afin de conserver à notre Mère-Patrie, sa liberté et sa souveraineté.

« Cependant, la situation devient grave en Méditerranée et en Mer Noire. Tous les jours, désormais, des attentats endeuillent des peuples innocents qui ne sont pas concernés par les conflits qui se développent, pour diverses raisons, au sein de cette mer intérieure qui devient une poubelle, voire un cimetière », souligne le communiqué de presse.

« Le Peuple Pied-Noir ne peut plus laisser à d’autres, le soin de maîtriser son avenir d’autant que les responsables français, au lieu de se coaliser face au danger, se déchirent, entre eux et à l’intérieur d’eux-mêmes, au moment des présidentielles et demain, lors des législatives. Il nous est impossible de rester les bras croisés », poursuit le communiqué.

Pour assurer son développement pacifique, maîtriser sa sécurité, donner un avenir à ses enfants, le Peuple Pied-Noir a décidé de prendre en mains son destin dans le cadre du droit international des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Ce peuple, fort mobilisé, vient de se doter d’un gouvernement provisoire et annonce d’autres initiatives majeures.

