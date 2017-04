Afrique : Le Togo propose la création d’une Chambre de commerce germano-pays d’Afrique francophone

08 Avril 2017

LIBREVILLE, 8 avril (Infosplusgabon) - Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a proposé la création à Lomé d’une chambre de commerce germano-pays d’Afrique francophone (CCG-PAF), à l’issue du forum économique entre le Togo et l’Allemagne dénommé "printemps de la coopération germano-togolaise" auquel se sont joints le Burkina Faso, le Mali et le Niger, tenu du 3 au 5 avril dans la capitale togolaise.

La création d’une Chambre de commerce Germano-Pays d’Afrique francophone (CCG-PAF), aura pour missions, entre autres, a indiqué le ministre, "d’œuvrer à la facilitation et à l’accroissement des échanges sur le marché germano-pays francophones d’Afrique".

Du 3 au 5 avril dernier, la rencontre annuelle de coopération entre l’Allemagne et le Togo, dénommée "printemps de la coopération germano-togolaise", a regroupé à Lomé des entreprises allemandes et togolaises, des membres du Bundestag et les représentants des chambres de commerce et des organisations professionnelles des deux pays pour des opportunités d’affaires.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger (tous pays de l’hinterland) qui utilisent le port de Lomé comme transit pour leurs marchandises, ont été associés à ce rendez-vous qui a connu la présence d’une quarantaine d’entreprises allemandes.

Les autorités togolaises veulent, par cette institution (CCG-PAF), dynamiser et promouvoir l’accroissement des investissements allemands dans les pays francophones et faire du Togo une porte d’entrée pour les pays de l’hinterland, véritable hub sous-régional, et une terre d’opportunités pour les investissements privés, innovants et les partenariats publics-privés en Afrique de l’Ouest. (Source Pana).

