France-Sénégal : Accord de coopération entre les agences de l’Energie du Sénégal et de France

LIBREVILLE, 6 avril (Infosplusgabon) - La ministre française de l’Environnement, Ségolène Royal, a signé, mardi, le Mémorandum de coopération entre l’Agence pour l’économie et la maîtrise de l’énergie (AEME) sénégalaise et son homologue français, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), afin de renforcer la coopération franco-sénégalaise en matière d’efficacité énergétique et de transition bas-carbone dans le bâtiment.

Cet accord permettra aux deux agences de contribuer à la mise en œuvre du projet Typha Combustible Construction Afrique de l’Ouest (TYCCAO) dédié à la valorisation du Typha en Afrique de l’Ouest comme matériau de construction aux propriétés isolantes d’une part et en tant que combustible pour la production d’énergie d’autre part. Ce projet est soutenu par le Fonds français de l’environnement mondial à hauteur de 1,5 million d'euros.

Le Mémorandum de coopération contribuera aussi à la réalisation d’un projet de bâtiment bioclimatique dans un éco-quartier de la ville nouvelle de Diamniadio et l’aménagement de nouveaux lotissements sociaux de 250 logements dans les villes de Sandiara et Sokone, que le ministère français de l’Environnement soutient à hauteur de 500.000 euros dans le cadre de l’initiative «bâtiments bas-carbone dans les climats chauds et tropicaux».

La coopération entre les deux agences, a indiqué un communiqué du ministère français de l’Environnement, sera axée sur les actions pour le climat avec un appui à la montée en compétences des acteurs locaux, un accompagnement et apport d’expertise pour la mise en place d’une réglementation thermique dans le bâtiment.

La relation entre l’AEME et l’ADEME, a ajouté la même source, sera orientée vers un appui à la réalisation d’opérations-pilote de bâtiments bioclimatiques comme à Sokone et Sandiara et la mise en place d’actions de sensibilisation et d’information du grand public et d’outils pour favoriser l’évolution des comportements des usagers.

