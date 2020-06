Baisse de l'ordre 1,5% des prix des carburants en Tunisie

10 Juin 2020

Tunis Tunisie, 10 juin (Infosplusgabon) - Le ministère tunisien de l'Énergie, des Mines et de la Transition énergétique a annoncé mardi une baisse des prix de vente des carburants de l'ordre de 1,5%.

L'ajustement des prix de vente au public des carburants, devenu mensuel, ne peut pas excéder le taux de 1,5% du prix de vente en vigueur depuis le dernier ajustement que ce soit à la hausse ou à la baisse, conformément à l’arrêté des ministres de l'Énergie et des Finances du 31 mars dernier.

Ce taux passera à 2% en 2021, a précisé le ministère de l'Énergie, des Mines et de la Transition énergétique, indiquant que la Tunisie a bénéficié de la chute des prix sur le marché international où le prix du baril est inférieur à 40 dollars et de la baisse de 50% de la demande locale, à cause de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

