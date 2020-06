Six dirigeants d'opposition zimbabwéens récemment arrêtés ont été libérés sous caution

08 Juin 2020

Harare, Zimbabwe, 8 juin (Infosplusgabon) - Les six dirigeants de l'Alliance du Mouvement pour le changement démocratique (MDC) qui ont été arrêtés vendredi et accusés de nuisance criminelle et de violation des règles du confinement de la COVID-19 ont bénéficié d’une libération sous réserve du paiement d’une caution de 1000 ZWL (40 Dollars US) chacun.

Samedi, les vice-présidents de l'Alliance MDC, Tendai Biti et Lynnette Karenyi-Kore, la secrétaire aux relations internationales Gladys Hlatywayo, ses adjoints Lovemore Chinoputsa, Vongai Tome et David Chimhini ont déposé leur caution.

Cela fait suite à leur arrestation la veille pour avoir tenté d'accéder au siège du parti dans le quartier central des affaires de Harare.

Les responsables de l'Alliance MDC avaient l'intention d'entreprendre leurs activités quotidiennes mais ont été empêchés par la police d'accéder à leurs bureaux après la saisie, jeudi soir, du bâtiment par une faction rivale, MDC-T, dirigée par Thokozani Khupe.

Leur accordant une libération sous caution, le magistrat Glenda Makwande a ordonné aux six responsables politiques de ne pas interférer avec les témoins à charge.

