Une délégation de diplomates européens entame ce lundi une visite en RD Congo

08 Juin 2020

Paris, France, 8 juin (Infosplusgabon) – Une délégation de diplomates européens conduite par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, comprenant le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic, et le ministre des Affaires étrangères et de la Défense belge, Philippe Goffin, effectue, à partir de ce lundi, une visite de 48 heures en République démocratique du Congo (RDC), dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, a-t-on appris de source officielle.

« Ce déplacement conjoint s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un pont aérien humanitaire entre l’Union européenne et plusieurs pays africains, en vue de soutenir la continuité des opérations des organisations humanitaires et leur participation à la lutte contre l’épidémie de Covid-19 », a indiqué, lundi, le Quai d’Orsay.

La délégation des diplomates européens aura un entretien à Kinshasa avec le président Tshisekedi, une participation à une réunion du comité ministériel en charge de la riposte contre la Covid-19, sous la présidence du Premier ministre congolais, une visite de l’Institut national de recherche biomédical, et des rencontres avec les acteurs humanitaires et la société civile.

« La visite par le ministre Le Drian d’un projet d’accueil des malades mis en œuvre par la Croix rouge française, sur financement du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, illustre le soutien de la France pour lutter contre les épidémies en RDC et plus globalement la mise en œuvre de l’initiative du Président de la République pour appuyer l’Afrique dans sa riposte face à la COVID-19 », a souligné le Quai d’Orsay.

Les diplomates européens accueilleront à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, un des trois vols prévus dans le cadre du pont aérien humanitaire européen à destination de la RDC, qui, au total, permettront l’acheminement de 40 tonnes de fret humanitaire et près de 100 personnels d’ONG.

Le bulletin quotidien du comité national multisectoriel de la riposte à la pandémie de Covid-19 transmis, a signalé, ce lundi, 90 cas de Covid-19, dimanche à Kinshasa. Deux mille sept quatre-vingt-neuf (2.789) patients sont sous traitement et depuis la déclaration de l’épidémie, on note un total de 4.106 cas dont 4105 confirmés au laboratoire et 1 cas probable.

La RD Congo, dont onze provinces sont touchées par la pandémie, déplore aujourd'hui 88 décès et 537 guérisons. Actuellement, 360 cas suspects sont en cours d'investigation.

