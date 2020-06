La Chine soutient le secteur agricole de la Gambie avec des machines, des équipements et des engrais

07 Juin 2020

Banjul, Gambi, 7 juin (Infosplusgabon) - Le gouvernement chinois a fait don de machines agricoles, d'équipements et d'engrais à la communauté agricole gambienne, a annoncé dimanche le ministre gambien de l'Agriculture, Mme Amie Faburehe.

Elle a déclaré que depuis le rétablissement des relations avec la Chine, la Gambie a noué une coopération étroite avec ce pays dans divers secteurs, en particulier dans l'agriculture.

Les équipements fournis par le gouvernement chinois comprennent 10 tonnes d'engrais, 30 ensembles de tracteurs à pied, 30 ensembles de petites batteuses à riz, 29 ensembles de moulin à riz, 25 ensembles de pompes, 1 ensemble de tracteur à volant, 2 ensembles de diesel moteur et pièces de rechange correspondantes, des outils de maintenance et d’autres matériaux.

« La remise officielle de ces magnifiques équipements / machines agricoles et de leurs accessoires et engrais de pointe marque une nouvelle étape vers la réalisation du développement de la chaîne de valeur des sous-secteurs du riz et de l'horticulture qui représentent des priorités en tant que projets phares du Plan de développement national de la Gambie », a-t-elle indiqué.

Mme Fabureh a noté que cet équipement et ces engrais sont des ingrédients essentiels pour la croissance économique de la Gambie, étant donné que l'agriculture emploie plus de 70% de la population et plus de la moitié d'entre elle est composée d’agricultrices, qui sont les principaux producteurs de riz et de légumes.

Au nom du président Adama Barrow, Mme Fabureh a félicité l'ambassadeur de Chine en Gambie, Ma Jianchun, pour avoir facilité la livraison du matériel agricole et a remercié au nom de la Gambie, le président chinois, Xi Jinping.

L’ambassadeur Ma a qualifié la cérémonie de remise de don de jalon important de la coopération sino-gambienne dont le but est de protéger la sécurité alimentaire de la Gambie et de soutenir également les efforts de production et de développement agricoles de la Gambie.

M. Ma a exprimé son optimisme que, sous la direction du président Adama Barrow et grâce aux efforts du gouvernement et du peuple gambien, la lutte contre le nouveau coronavirus sera remportée.

Il a révélé que ce don fait partie de la coopération dans le domaine de l'agriculture entre les deux pays, relatant les nombreuses réalisations agricoles enregistrées par les experts agricoles chinois dans la région du fleuve Central de la Gambie.

« Les experts chinois en agriculture ont récupéré 2,8 ha de rizières pour mener des recherches afin de renforcer les variétés de riz gambien et y mener des expériences sur l'adaptation des variétés de riz chinois hybrides à haute production à l'environnement naturel local »

