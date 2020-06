Afrique du Sud: Ramaphosa lance la campagne « Black Friday »

07 Juin 2020

Le Cap, Afrique du Sud, 7 juin (Infosplusgabon) - Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a lancé une campagne contre le racisme, baptisée "Black Friday", en solidarité avec des millions de personnes dans le monde qui défilent sous la bannière de "la vie des noirs compte" », à la suite du meurtre de George Floyd aux Etats-Unis.

Il a exhorté tous ceux qui s'identifient à la cause de s’habiller en noir tous les vendredis, tout en affirmant que la tragédie de Floyd a causé de profondes blessures au reste du monde.

A l’occasion du 95eme anniversaire d'Andrew Mlangeni, le dernier survivant du procès de trahison de Rivonia de 1964, qui mettait en scène Nelson Mandela et d'autres héros de la libération, M. Ramaphosa a déclaré que M. Mlangeni a consacré toute sa vie à lutter contre l'indignité, et l'effronterie de se faire enlever ses terres, et de ne même pas pouvoir se déplacer librement en raison des lois sur les laissez-passer édictées à l'époque de l'apartheid.

« Aux Etats-Unis, nos frères et sœurs noirs se sont lancés dans un grand combat pour récupérer leur dignité », a-t-il poursuivi.

M. Ramaphosa a souligné que les Sud-Africains sont solidaires de « leurs frères et sœurs afro-américains, et expriment le souhait que le peuple américain puisse se réconcilier, comme nous l'avons fait, et fermer une fois pour toutes les portes de l'injustice raciale ».

