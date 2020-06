Arrestation en Tunisie d'une femme de 28 ans condamnée à 1.277 années de prison

07 Juin 2020

Tunis Tunisie, 7 juin (Infosplusgabon) - La police judiciaire tunisienne a arrêté samedi une femme de 28 ans, condamnée à 1.277 années de prison, a annoncé dimanche dans sa page officielle le porte-parole de la gendarmerie tunisienne.

Résidant à Denden, banlieue de Tunis, la dame faisait l’objet de plus de 200 avis de recherches et 34 mandats d’amener, pour des affaires de vol, escroquerie et de chèques sans provisions, a précisé la même source.

Toutes les mesures réglementaires ont été prises à son égard, conformément aux instructions du parquet général, a ajouté le porte-parole de la gendarmerie.

