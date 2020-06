Covid-19 : Le Gabon enregistre 3101 personnes testées positives au 5 juin

06 Juin 2020

Libreville, Gabon, 6 juin (Infosplusgabon) - Le Gabon a enregistré vendredi 3 101 cas positifs au Covid-19, l’épidémie poursuivant son expansion à travers le pays, les mesures barrières n’étant pas respectées par une bonne frange de la population.

Pour le gouvernement, il faille multiplier la communication en faveur de la prévention mais également de sévir face au relâchement des réflexes qui conduiraient à une propagation incontrôlée de la pandémie.

Pour le ministère de l’Intérieur le refus pour les populations de se soumettre à l’application des mesures édictées par le gouvernement constitue « un délit de la mise en danger de la vie d’autrui ».

Après trois mois de sensibilisation soutenue, les acteurs de la chaîne de contamination seront frappés d’amendes.

Selon le Comité de pilotage et de riposte de la lutte contre le coronavirus (Copil), un peu plus de 16 700 tests de dépistage ont été réalisés depuis mars 2020. Le nombre de décès enregistré est de 21. Mais également 833 guérisons sur 2247 malades et 13 personnes admises dans les services de réanimation.

