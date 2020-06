Prolongation du couvre-feu et autres mesures de prévention de la propagation du coronavirus adoptées en Libye

07 Juin 2020

Tripoli, Libye, 7 juin (Infosplusgabon) - Le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale a décidé l'adoption de plusieurs mesures de prévention pour lutter contre la propagation du coronavirus après une nouvelle vague d'infections à la Covid-19 dont l'épicentre est la ville de Sebha dans le Sud du pays, portant notamment sur la prolongation pour dix jours du couvre-feu, la reconduction de l'interdiction de déplacement entre les villes et de la prière dans les mosquées.

Dans son décret publié samedi soir, le Conseil présidentiel a décidé de prolonger le couvre-feu de 18h du soir à 06h du matin pour une période de dix jours à partir de dimanche, et un couvre-feu total dans toutes les régions du Sud ainsi que l'interdiction des déplacements entre les villes.

Le Conseil présidentiel a également décidé de continuer à fermer les mosquées et les grands marchés abritant les grandes surfaces, ainsi que les magasins qui ne fournissent pas de services de base aux citoyens, y compris les magasins de vêtements, de chaussures, les cafés et les restaurants, et à empêcher d'une manière totale les rassemblements et événements religieux, nationaux et sociaux.

Dans son communiqué, le Conseil présidentiel a appelé les citoyens à adopter et respecter les mesures de protection et de prévention contre l'infection du virus.

Le Comité suprême pour lutter contre la pandémie de coronavirus, a recommandé au Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, six mesures, dans le contexte de l'aggravation de la situation épidémiologique dans le pays, portant le nombre total d'infections au Coronavirus en Libye à 199 cas actifs.

Selon un communiqué du Comité, les recommandations incluent l'obligation pour les citoyens de porter des masques médicaux à la sortie, le maintien de la fermeture des mosquées jusqu'à nouvel ordre, la poursuite de la mise en œuvre du confinement total des zones du Sud, et la prolongation du confinement partielle dans le reste du pays pendant une période de dix jours, à partir de dimanche, de 18h jusqu'à 6h.

Les recommandations comprennent également le maintien de la fermeture des principaux magasins et marchés, y compris les boutiques de vêtements et de chaussures et tous les magasins qui ne fournissent pas de services de base aux citoyens, ainsi que l'interdiction de tous les rassemblements, y compris les manifestations religieuses, nationales et sociales.

Selon le communiqué, les recommandations portent également sur la poursuite du travail administratif dans toutes les institutions publiques avec seulement 10% de leur capacité de 9h à 14h, avec la nécessité de prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher les rassemblements.

