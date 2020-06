Le 3ème DocuMed sera cette année une édition numérique à cause de la Covid-19

07 Juin 2020

Tunis, Tunisie, 7 juin (Infosplusgabon) - La 3ème édition du Festival cinéma documentaire méditerranéen en Tunisie (DocuMed) qui se tient, du 8 au 21 juin, sera, cette année, une édition numérique, à cause de la crise sanitaire mondiale de la Covid19, ont indiqué les organisateurs.

Organisée annuellement par l’association cinéma documentaire tunisien, cette édition prévoit la participation de 26 productions et coproductions de 15 pays : Italie, France, Espagne, Maroc, Grèce, Tunisie, Serbie, Bosnie Herzégovine, Liban, Allemagne, Algérie, Libye, Egypte, Suisse et le Portugal.

Les sujets traités par les films participants à cette édition sont consacrés à des enjeux sociétaux et politiques comme à des aspects anthropologiques, culturels de la région ainsi qu'aux questions liées à la défense des droits des minorités marginalisées, aux relations de l'homme avec l'environnement, etc.

Créé en 2018 en Tunisie, le DocuMed a essentiellement pour but de promouvoir le cinéma documentaire auprès des Tunisiens et de favoriser les échanges entre professionnels, créateurs et public dans un esprit d’ouverture sur les diversités anthropologiques, culturelles et sociales.

