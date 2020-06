Un prêt de 98 millions de dollars du FMA à la Tunisie

07 Juin 2020

Tunis, Tunisie, 7 juin (Infosplusgabon) - Le Fonds Monétaire arabe (FMA) a accordé un prêt d'ajustement structurel d'un montant de 98 millions de dollars à la Tunisie pour faire face aux défis actuels et soutenir un programme de réforme du secteur bancaire et financier, a indiqué le Fonds dans un communiqué publié sur son site à une date non précisée.

Le Fonds a rappelé, dans son communiqué, que l'accord de ce prêt a été signé, le 29 mai dernier par le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi, et le président du Conseil d'administration et directeur général du FMA, Abderrahmane Ben Abdella Al Hamidi.

Le FMA avait auparavant accordé un prêt d'environ 59 millions de dollars à la Tunisie aux termes d'un accord signé le 20 mai dernier, a rappelé le communiqué, précisant que le montant du prêt a été encaissé le 3 juin dans le but de soutenir la situation financière de l'État et pour faire face aux besoins urgents du pays.

