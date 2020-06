Tahar Siala discute avec ses homologues algérien et tunisien des développements de la situation en Libye

07 Juin 2020

Tripoli, Libye, 7 juin (Infosplusgabon) - Le ministre libyen des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale, Mohamed Taher Siala, a discuté, samedi, avec ses homologues tunisien Noureddine Erray et algérien Sabri Boukadoum, des derniers développements sur le terrain et politiques en Libye.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères du gouvernement d'union national a précisé que M. Siala a eu deux entretiens téléphoniques séparés avec MM. Erray et Boukadoum, "dans le contexte d'une consultation et d'une coordination complètes des positions entre la Libye, la Tunisie et l'Algérie".

Le communiqué a ajouté que M. Siala a informé les deux ministres des derniers développements sur le terrain et politiques en Libye.

On rappelle que la scène militaire libyenne a connu ces derniers jours un changement rapide avec la défaite du camps de Haftar chassé de l'ensemble de la région Ouest après son expulsion de la capitale Tripoli alors que les forces du gouvernement d'union accentuent la pression militaire et se trouvent dans les faubourgs de la ville de Syrte (centre).

Au niveau politique, les contacts tous azimuts se poursuivent entre les différents pays étrangers intéressés par la crise libyenne et avec les belligérants en vue de la reprise des pourparlers pour une solution négociée.

Vendredi, le ministère des Affaires étrangères a affirmé la volonté du gouvernement d'union nationale "d'étendre son contrôle de sécurité sur l'ensemble du territoire libyen pour gérer le processus politique loin des menaces d'armes à feu", selon le porte-parole du ministère, Mohamed al-Geblawi.

Dans un communiqué, M. al-Geblawi a salué la prise de contrôle par les forces gouvernementales d'union nationale de l'ensemble des frontières administratives de la capitale, Tripoli, et le reprise de la ville de Tarhouna (sud) "sans effusion de sang".

FIN/ INFOSPLUSGABON/HOP/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon