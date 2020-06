Rassemblement à Tunis contre le racisme

07 Juin 2020

Tunis, Tunisie, 7 juin (Infosplusgabon) - Plusieurs centaines de Tunisiens et de ressortissants d’Afrique subsaharienne se sont rassemblés samedi devant le théâtre municipal de Tunis, situé en plein centre de la capitale pour dénoncer le racisme, suite au meurtre de George Floyd, un Américain d’origine africaine, étranglé le 25 mai dernier par un policier blanc de la ville de Minneapolis, dans le Minnesota, aux Etats-Unis.

La vidéo de la scène a provoqué une onde de choc planétaire et suscité des mouvements de protestation dans tous les continents.

“L’Amérique est la même, l’Amérique est toujours raciste”, “Trump, lâche, où sont les droits de l’homme ?”, scandaient en cœur les manifestants qui ont répondu à l’appel de plus de 30 associations et ONG pour exprimer leur rejet du racisme.

Les protestataires brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire “Let us breath”, “Black lives matter”, “No justice, no freedom”, alors que deux d’entre eux ont simulé la scène du crime lorsque le policier plaçant le genou sur la gorge de George Floyd l’a étouffé jusqu’à ce qu’il rende l’âme alors que ce dernier criait “I can’t breath” (je ne peux pas respirer).

“Je suis venue aujourd’hui pour dénoncer le racisme. C’est une honte que de telles pratiques inhumaines persistent encore au 21ème siècle”, s’est écriée Fatma Bellil, une jeune étudiante, qui n’a pas pu retenir ses larmes.

Un autre jeune, Ahmed Karim, a jugé qu’”il ne fallait pas se limiter à des sit-in symboliques, mais ouvrer à traduire le rejet du racisme dans le comportement quotidien des gens partout dans le monde, y compris en Tunisie”.

FIN/ INFOSPLUSGABON/HOP/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon