Nigéria: 328 nouveaux cas enregistrés, portant à 11,844 le nombre de personnes contaminées dans le pays.

07 Juin 2020

Abuja, Nigeria, 7 juin (Infosplusgabon) - Le Nigeria a enregistré vendredi, 328 nouveaux cas de coronavirus (COVID-19), portant ainsi le nombre total des cas dans le pays à 11.844.

Le Centre nigérian de contrôle des maladies (NCDC) a déclaré, à travers un communiqué officiel posté sur Twitter, que 10 morts ont été également enregistrés dans le pays, portant ainsi le bilan total des victimes de la COVID-19 à 333.

Le NCDC a également indiqué que 7815 cas actifs sont recensés dans le pays, tandis que 3696 patients ont été traités et sont sortis de l'hôpital.

Après avoir réaffirmé de l'inexistence, jusqu'ici, d'un vaccin contre la COVID-19, le NCDC a indiqué que sa stratégie de gestion des cas comprend, entre autres, la gestion des symptômes et des conditions préexistantes, l'oxygénothérapie, le traitement d'infections bactériales et l'octroi d'une bonne alimentation et en eau suffisante aux patients affectés. Le NCDC a également exhorté les Nigérians à privilégier le port du masque.

"Vous pouvez parler, tousser, éternuer dans votre masque, et n'oubliez pas de le laver proprement après l'avoir utilisé ou le jeter avec précaution", a ajouté le NCDC.

