Sit-in d'associations de jeunes Tunisiens contre le racisme

06 Juin 2020

Tunis, Tunisie, 6 juin (Infosplusgabon) - Plusieurs jeunes membres d'une trentaine d'associations et d'organisations non gouvernementales en Tunisie se sont rassemblés, samedi, devant le théâtre municipal sur l'avenue Bourguiba, pour dénoncer le racisme subi depuis des décennies par les Américains d'origine africaine, dont le dernier acte est constitué par la mort de George Floyd, tué par un policier blanc lors de son interpellation.

Les participants à ce rassemblement ont appelé à l'éradication du racisme dans le monde et en Tunisie également, et à la solidarité entre toutes les catégories sociales, sans considération de leurs origines, de leurs couleurs et de leurs sexes.

Ils ont insisté, en brandissant des banderoles, sur la nécessité de dépasser les slogans et les sit-in symboliques dans les actions de lutte contre la discrimination raciale.

Pour eux, le refus du racisme par les Tunisiens doit être une pratique dans la vie quotidienne et dans leur rapport avec des minorités vivant en Tunisie.

FIN/ INFOSPLUSGABON/POL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon